Москва, , 13:07 — REGNUM Мнение о том, что вокруг дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова распространена дезинформация, не разделяют в Кремле. Об этом сообщил 29 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескову сказали об ощущении, что «кто-то кого-то дезинформирует» по делу Сафронова, однако представитель Кремля ответил, что не согласен с таким ощущением.

Он добавил, что президент Владимир Путин вряд ли будет запрашивать дополнительные подробности дела, и маловероятно, что он может знать обо всех деталях расследования. Песков отметил, что не может говорить о том, какие вопросы задавали Сафронову следователи, однако его обвинение не связано с журналистской деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронов, обвиняемый в госизмене, отказался идти на сделку со следствием, об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.

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