Иркутск, , 13:06 — REGNUM Несколько минут назад в Приангарье истёк срок представления документов в облизбирком на регистрацию от кандидатов в губернаторы Иркутской области. Как сообщает официальный сайт ведомства, сегодня, 29 июля, врио главы Игорь Кобзев, который является самовыдвиженцем, представил 10 207 подписей избирателей и 264 подписи муниципальных депутатов и глав.

Помимо него необходимые документы и подписи сдали Григорий Вакуленко («Гражданская Платформа»), Максим Евдокимов («Родина») и поддержанный КПСС Геннадий Щадов. Заметим, что его фамилия всего на одну букву различаются от фамилии другого претендента на губернаторское кресло — депутата Госдумы Михаила Щапова, который тоже является креатурой коммунистов.

Теперь у избирательной комиссии есть 10 дней на проверку листов поддержки, подписей, а также сведений, указанных кандидатами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 г. в Иркутской области состоятся досрочные выборы губернатора. Необходимость в этом возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. По состоянию на 1 июля 2020 г. на кресло главы региона претендовали 17 человек, но потом претендентов поубавилось, некоторые снились с избирательной гонки.

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