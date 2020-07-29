Сеул, , 13:03 — REGNUM Проведение регулярных учебных сборов резервистов возобновится в Южной Корее с сентября 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, сборы будут проходить в сокращенном масштабе. Известно, что первоначально сборы должны были начаться в марте, однако из-за пандемии коронавируса начало сборов неоднократно откладывалось.

В соответствии с законодательством Южной Кореи, каждый представитель мужского пола обязан принимать участие в учебных сборах, продолжительность которых составляла от одного до трёх дней в год, в течение шести лет после завершения обязательной военной службы. В этом году сборы будут проходить в четырехчасовом формате.

Отмечается, что программа проведения учебных сборов изменена впервые с момента её введения в 1968 году.