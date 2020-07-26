Путин: нужно пресечь возможное обострение эпидемии коронавируса
В осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости, в том числе коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.
Анна Попова поблагодарила Владимира Путина за популяризацию вакцинации против гриппа.
Попова: В этом году возможен принципиально новый эпидсезон, и это новые вызовы.
Анна Попова: мы продолжаем оценку популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, в 10 регионах защищенность составляет от 17 до 28%.
Владимир Путин передал слово руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой.
С самого начала развития пандемии наши ведущие центры начали работу по созданию вакцин — Мурашко.
В целях подготовки к осенне-зимнему сезону созданы запасы медпрепаратов, отметил глава Минздрава РФ.
Мурашко: мы возвращаемся к диспансеризации и вакцинации.
Мурашко: с середины июня в целом эпидобстановка улучшалась, но пока работа идёт с большим количеством пациентов.
«Поспешность чревата ростом числа заболевших» — Путин о снятии ограничений
Регионы России должны более ответственно подходить к снятию карантинных ограничений на своих территориях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.
В борьбе с коронавирусом задействовано более 500 тыс. медицинских сотрудников — Мурашко
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко: в реанимационных отделениях на аппаратах ИВЛ сегодня находятся 3 тысячи пациентов.
Голикова: мы надеемся войти достаточно мягко в осенне-зимний эпидсезон, пройти его, не прибегая к введению дополнительных ограничительных мероприятий.
Путин: ряду регионов РФ не удаётся достичь прогресса в борьбе с эпидемией
В ряде регионов России эпидемиологическая обстановка остаётся тяжёлой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.
Татьяна Голикова: наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины.
92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные — с 14 сентября.
Голикова: Принято решение новый учебный год в школах начинать, как обычно, в сентябре.
Предстоящий эпидсезон — особенный, он осложнён циркуляцией коронавируса, подчёркивает Татьяна Голикова.
Повода для самоуспокоения нет — Путин о перспективах эпидемии коронавируса
Ситуация в России остаётся сложной, несмотря на успехи последних двух месяцев, связанных со снижением заболеваемости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.
Голикова: вакцинацией против гриппа в этом году должно быть охвачено не менее 60% населения.
Голикова призвала граждан не отказываться от вакцинации.
«Мы обязаны продолжить оказание профилактической помощи группам риска», — отметила Татьяна Голикова.
В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом — Путин
В течение двух летних месяцев в России прослеживается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.
Голикова: необходимо поддерживать высокий охват тестированием.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что регионам необходимо использовать период снижения распространения коронавирусной инфекции для того, чтобы усилить готовность к эпидсезону.
Татьяна Голикова: В структуре общего числа выявленных случаев коронавирусной инфекционной пневмонии составляют 24%, ОРВИ — 37%, заболевания без клинических проявлений — 37%.
Путин отметил «существенный рост возможностей» российской медицины
Российское здравоохранение смогло адекватно ответить на эпидемиологический вызов последних месяцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.
Путин: Нужно сделать все, чтобы за счет профилактических мер избежать повторного введения режима ограничений.
Чтобы избежать повторного роста числа заболевших, необходимо принимать только осторожные решения, опираясь на рекомендации специалистов, подчеркнул Владимир Путин.
В ряде субъектов Федерации ситуация с коронавирусом остаётся сложной, отметил глава государства. Однако в целом по стране ситуация стабилизируется.
Путин проведёт совещание по ситуации с COVID-19 в России
Президент РФ на совещании уделит внимание вопросу готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
Владимир Путин: Вся система медпомощи сработала организованно.