Регионы России должны более ответственно подходить к снятию карантинных ограничений на своих территориях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.