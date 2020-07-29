Анкара, , 12:44 — REGNUM Министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро совершил визит в Турцию, где встретился с министром технологии и промышленности Мустафой Варанком, чтобы, среди прочего, обсудить возможности сотрудничества в разработке вакцины и лекарств от COVID-19, сообщает Antara.

«Индонезия очень открыта для укрепления сотрудничества в областях, которые уже обсуждались. Поэтому мы согласны обсудить меморандум о договоренности в каждой области как можно скорее, а также подписать соглашение между министрами, которое станет основой для сотрудничества», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Анкаре.

Основываясь на информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Турция является одной из четырех стран, которые достигли значительного прогресса в разработке вакцины.

«Из презентаций, представленных двумя делегациями, становится все более очевидным, что конкретные возможности для технологического сотрудничества в различных областях между Индонезией и Турцией являются очень многообещающими. Мы должны немедленно принять меры», — заявил Мустафа Варанк.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля 2020 года в Индонезии подтвердили 104 432 случая заражения SARS-CoV-2.

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