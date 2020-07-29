Чебоксары, , 12:38 — REGNUM В Чувашии правом сбора подписей через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) воспользовался один кандидат. Все подписи засчитаны. Данное заявление главы ЦИК России Эллы Памфиловой приводится на официальной странице избиркома в «Твиттере».

Отмечается, что всего собрано свыше 7 тыс. подписей в электронном виде.

«В Чувашской Республике и Пермском крае подписи, собранные через ЕПГУ, представили два кандидата. При этом они собрали максимально возможное для ЕПГУ количество подписей», — отмечается, в частности, в сообщении.

По словам Эллы Памфиловой, «ни одна подпись, собранная с использованием портала государственных услуг, не была признана комиссиями недостоверной и (или) недействительной»:

«Все подписи были засчитаны и вопросов к ним у комиссий не имелось».

В ЦИК России напоминают, что в этом году проводится «эксперимент по внедрению современных технологий в избирательный процесс». В Чувашии, Прикамье и Челябинской области кандидатам предоставлено право собрать часть подписей избирателей через портал госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления. Среди кандидатов на главный пост в республике подписи с использованием ЕПГУ представил врио главы Чувашии Олег Николаев, который баллотируется в качестве самовыдвиженца: он собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов и 5095 подписей избирателей, из которых 1158 были собраны через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, всем кандидатам для участия в выборах главы Чувашии необходимо преодолеть «муниципальный фильтр». В частности, самовыдвиженцы должны представить 263 нотариально заверенные подписи депутатов и 4632 подписи избирателей.