Варшава, , 12:46 — REGNUM Позиции Литвы, Польши и Украины относительно пересмотра норм выстраивания отношений между Россией и ЕС будут координироваться в рамках новой платформы сотрудничества — «Люблинского треугольника». Об этом заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в опубликованном 29 июля интервью Польскому агентству печати.

Он отметил, что накануне во время переговоров в Люблине обсудил отношения с Россией с главами МИД Литвы и Украины Линасом Линкявичусом и Дмитрием Кулебой. Три министра договорились «координировать позиции в отношении текущего пересмотра правил, регулирующих отношения ЕС с Россией».

Перспективной Чапутович назвал и тесную координацию с сфере доступа к источникам энергии. Ни один из них не должен использоваться для шантажа, «треугольник» будет к этому стремиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Украина, Литва и Польша объявили о создании «Люблинского треугольника». Новый трехсторонний формат, заявили главы МИД, основывается на традициях и исторических связях, «уходящих в глубину многих столетий».

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