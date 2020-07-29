Пекин, , 12:29 — REGNUM Выборы в США не интересны Китаю, и намерения вмешиваться в них у Пекина нет. Об этом заявил 29 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге, комментируя предположения американских сенаторов о попытках Китая повлиять на выборы.

«Китай не проявляет никакого интереса к выборам в США. У нас нет намерений вмешиваться в них», — подчеркнул дипломат, призвав американскую сторону вообще не упоминать Китай в контексте своих выборов.

Ван Вэньбинь добавил, что в США должны прекратить пользоваться государственной машиной для подавления китайских предприятий. Вместо этого нужно содействовать улушению отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, группа американских сенаторов-республиканцев обратилась к администрации президента США Дональда Трампа, указав на риск использования Китаем приложения TikTok для влияния на исход выборов.

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