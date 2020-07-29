Киев, , 12:09 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде в настоящий момент работает в «довольно забавных условиях», — заявил глава партии Зеленского Александр Корниенко.

Свое заявление политик сделал в интервью изданию «Украинская правда», материал опубликован сегодня, 29 июля.

«Забавные условия», по мнению Корниенко, состоят в том, что монобольшинство «каждую неделю хоронят, а оно как-то постоянно воскресает».

«По состоянию на сейчас «Слуга народа» является лидирующей политической силой на Украине. По социологии мы до сих пор остаемся на первом месте, общество говорит, что мы лидеры… Поэтому, какие сейчас проводить перевыборы с данной точки зрения? Можно, конечно, поискать какие-то юридические основания — но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается», — отметил политик.

Корниенко заявил, что такую точку зрения разделяет и президент Зеленский.

«Президент поддерживает то, что нынешняя Рада должна работать, работать системно, работать монобольшинством. И мы работаем», — заявил глава партии.

ИА REGNUM напоминает, что в мае на итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что немедленно распустит парламент нынешнего созыва даже при отсутствии формальных оснований, если депутаты от «Слуги народа» перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы олигархов.