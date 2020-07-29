Киев, , 12:08 — REGNUM Украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом заявил действующий президент страны Владимир Зеленский 29 июля, общаясь с журналистами.

Зеленский рассказал, что в данный момент рассматривается несколько кандидатур. По его словам, помимо Кравчука, украинскую делегацию в ТКГ может возглавить её нынешний временный руководитель — министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников.

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил свою работу в ТКГ. Его преемника вскоре должен назначить Зеленский.

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