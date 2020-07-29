Кемерово, , 11:50 — REGNUM Депутаты Кузбасса сегодня, 29 июля, приняли изменения в закон об административных правонарушениях. Штраф родителям, чьи дети младше 14 лет купаются без присмотра, увеличен в шесть раз, сообщили ИА REGNUM в парламенте области.

Отметим, что ранее родителей штрафовали на 500 рублей, теперь штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей. Такая же сумма штрафа предусмотрена, если ребенок до 7 лет купается без индивидуальных спасательных средств.

В областном парламенте подчеркнули, что процент утонувших детей ежегодно растёт. Большинство несчастных случаев происходит из-за того, что дети находятся без присмотра родителей.