Хараре, , 11:43 — REGNUM Представитель правящей партии Зимбабве «Союз африканского народа Зимбабве» обвинил посольство США в стране в спонсировании запланированных на пятницу, 31 июля, антиправительственных акций протеста, пригрозив выслать посла США из страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявления представителя партии Патрика Чинамсы.

Чинамаса обвинил посла США Брайана Николса в том, что он «действует как головорез».

Он также заявил, что демонстрации против коррупции являются попыткой свергнуть правительство Зимбабве, добавив, что они могут быть подавлены с применением силы.

По мнению экспертов, произошедшее — признак ухудшения и без того напряженных отношений между двумя странами. В настоящее время США поддерживают целенаправленные экономические санкции против Зимбабве из-за широко распространенных в стране «нарушений прав человека».

Однако в посольстве США ранее отвергли обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Зимбабве.

Напомним, что недавно в Зимбабве ужесточили карантинные меры на фоне увеличения числе случаев заражения коронавирусом. В стране ввели комендантский час. Однако оппозиционные группы обвиняют правительство в том, что оно использует пандемию для «подавления основных свобод», включая право на мирные собрания. На прошлой неделе оппозиционный политик и независимый журналист были арестованы за организацию акций протеста.

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