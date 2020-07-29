Тегеран, , 11:39 — REGNUM В ходе проходящих военных учений вооруженные силы Ирана провели из-под земли успешные пуски баллистических ракет. Об этом 29 июля сообщает агентство Tasnim.

По информации журналистов агентства, во второй день военных учений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР — элитная часть ВС Ирана) были проведены успешные запуски баллистических ракет из подземных пусковых шахт.

При этом уточняется, что во время учений иранские военные впервые используют данные с первого военного иранского спутника «Нур», выведенного на околоземную орбиту в апреле текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что КСИР начал военные учения под кодовым название «Великий пророк — 14» в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.