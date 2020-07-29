Цхинвал, , 11:46 — REGNUM Среди граждан Южной Осетии, которые в последнее время ездили на лечение в Грузию, умирает каждый пятый. Данное заявление 28 июля было размещено на сайте министерства иностранных дел Южной Осетии.

В МИД отреагировали на обвинение постпреда Грузии в ООН в том, что Цхинвал закрыл государственную границу, и жители республики не могут лечиться в грузинских больницах. Во внешнеполитическом ведомстве Южной Осетии отметили, что закрытие границ является мерой по защите населения от коронавируса. В МИД добавили, что не зафиксировано случаев смерти среди тех, кого не пустили лечиться в Грузию, зато есть данные, что выросла смертность среди тех, кто побывал на грузинской территории.

«Смертность граждан Южной Осетии, направленных на лечение в Грузию по программе МККК «Медицинская транспортировка», значительно возросла и составила 27,5% в 2019 году, а в первом полугодии 2020 года — 20,5% от общего числа лиц, проходивших лечение в Грузии в эти годы», — заявили в югоосетинском дипломатическом ведомстве.

В югоосетинском министерстве считают, что это вызвано проблемами в системе здравоохранения в Грузии.

Напомним, Тбилиси проводит политику по налаживанию неформальных связей с населением Южной Осетии и Абхазии. Для этого в Грузии запущены программы по оказанию бесплатных медицинских услуг жителям двух соседних стран.

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