Тегеран, , 11:37 — REGNUM Перехват истребителями ВВС США пассажирского иранского самолета — это «авиатерроризм». С таким заявлением 29 июля выступил президент Ирана Хасан Рухани во время заседания правительства страны, которое транслировало иранское телевидение.

Как отметил иранский президент, то, что к пассажирскому самолету в международном воздушном коридоре на существующем авиамаршруте, в котором летят в том числе женщины и дети, подлетали для запугивания истребители, является недопустимым.

«Никаких сомнений — это авиатерроризм», — заявил Рухани, призвав также Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) совместно с СБ ООН оказать противодействие «авиационному терроризму» и указав, что государства Ближнего востока не должны молчать по данному поводу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 стало известно, что истребитель ВВС США приблизился на небезопасное расстояние к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air, в результате чего несколько членов экипажа и пассажиров получили травмы.