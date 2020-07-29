Фритаун, , 11:33 — REGNUM В Международной федерации журналистов высоко оценили отмену закона об уголовной ответственности за клевету в Сьерра-Леоне, назвав ее «великой победой свободы информации». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад Международной федерации журналистов.

Закон, по которому человек мог быть осужден и заключен в тюрьму за «клеветнические заявления» на срок до трех лет, независимо от того, являлось ли то, что он написал, правдой, был отменен 23 июля.

Кроме того, по словам репортеров, закон не допускает правды в качестве защиты обвиняемого, если он не может доказать, что публикация правды отвечала общественным интересам.

Активисты уже более десяти лет выступали за отмену этого закона. Многие жаловались на то, что закон фактически использовался для подавления инакомыслия.