Анкара, , 11:51 — REGNUM Турецкие специалисты готовы устранить беспокойство США несовместимостью российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей F-35, заявил 29 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Запись его заявления доступна на странице минобороны в Twitter.

Он отметил, что ключевые компоненты для F-35 продолжали производиться в Турции, несмотря на пандемию коронавируса и исключение Анкары из числа участников проекта по созданию истребителей пятого поколения. При этом Турция — не клиент США, а партнёр.

«Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35», — подчеркнул Акар.

В начале июня главком сил НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил о несовместимости российских ЗРС С-400 с системами альянса, включая самолёт F-35, с оперативной точки зрения. То есть эти вооружения не связаны с точки зрения связи и технического обслуживания, и их взаимодействие станет «попыткой исследовать возможности F-35», чего США не желают, пояснил он.

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