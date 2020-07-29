Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Миссия Организации Объединенных Наций по содействию в Афганистане (UNAMA) приветствовала перемирие между властями республики и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«UNAMA приветствует заявление «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о прекращении огня (в связи) с Курбан-байрамом и аналогичное решение со стороны правительства Афганистана», — говорится в сообщении UNAMA в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленное «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перемирие продлится с 31 июля до 2 августа. В Кабуле этот шаг восприняли положительно, президент АфганистанаАшраф Ганидопустил освобождение пяти тысяч членов названной группировки.

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