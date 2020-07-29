Москва, , 11:12 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на направлении конфискованных средств коррупционеров на повышение пенсий, а не на счета Пенсионного фонда России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Коррупция sajinka2

«Саму инициативу мы поддерживаем, поскольку речь идёт, по сути, о коррупционных деньгах, о борьбе с коррупцией. Причем, на наш взгляд, направлять эти деньги нужно не просто на счета ПФР, а конкретно на повышение пенсий. Чтобы у самого фонда не было никакого соблазна использовать эти средства на нужды, которые не имеют отношения к пенсионным выплатам гражданам», — заявил Миронов.

Инициатива Минфина предусматривает конфискацию и перечисление в ПФР денежных средств, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения.

В Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество, но и деньги, если не удалось доказать законность их получения.

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