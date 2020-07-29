Севастополь, , 11:34 — REGNUM Черноморский флот (ЧФ) ВМФ России начал военные учения с задействованием в них свыше 20 кораблей. Об этом 29 июля сообщает пресс служба флота.

«В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в указанных учениях будут принимать участие свыше 20 кораблей, в числе которых фрегат «Адмирал Эссен», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Саратов», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а кроме них — сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев».

Помимо этого, сообщается, что в ходе учение запланированы отработки ведения морского боя, противодиверсионной и противовоздушной обороны, и уничтожение целей на берегу и на море. Кроме того, экипажам необходимо будет провести отработку защиты корабля во время стоянки на незащищенном рейде, а также ликвидацию пробоины и пожара.

При этом отмечается, что в учениях также будет задействована морская авиация и силы ПВО ЧФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна может дать «ответ» российским учениям «Кавказ-2020», проведя параллельно свои собственные учения «в довольно неожиданных местах».