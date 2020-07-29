Пермь, , 10:59 — REGNUM В Избирательную комиссию Пермского края по состоянию на подлень (10:00 мск) 29 июля документы на регистрацию поступили только от двух кандидатов на пост губернатора региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Стоит отметить, что сегодня, 29 июля, последний день подачи пакета документов на регистрацию.

«На данный момент в Избирательную комиссию Пермского края документы представили самовыдвиженец Дмитрий Махонин и представитель «Патриотов России» Евгений Козлов», — сказали в крайизбиркоме.

Согласно закону, у избирательной комиссии есть десять дней для проверки листов с подписями муниципального фильтра и остальных документов. Претендентам необходимо собрать в свою поддержку 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — еще и 20 тысяч подписей избирателей Прикамья. При этом 25% (5 тысяч) подписей может быть собрано через портал «Госуслуги».

Напомним, в 2020 году из-за пандемии голосование на выборах губернатора будет проводится в течение трех дней: с 11 по 13 сентября. На пост губернатора претендует восемь человек: трое самовыдвиженцев, а также представители ЛДПР, КПРФ, «Патриотов России», «Российского объединенного трудового Фронта» и «Справедливой России».

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