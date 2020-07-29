Новосибирск, , 10:57 — REGNUM «Партия прямой демократии» не будет участвовать в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. Об этом сообщил генеральный секретарь партии Вячеслав Макаров.

Макаров заявил, что избирательная комиссия приняла решение о недопуске политорганизации на выборы в новосибирскую областную думу.

«К сожалению, времени из-за карантинных ограничений у нас было слишком мало ‑ и это, видимо, сказалось на качестве работы, — уточнил он. — Многочисленные формальности и ограничения, неизбежно сопутствующие сбору «бумажных» подписей, стали барьером, который нам сейчас не удалось преодолеть».

При этом, «Партия прямой демократии» намерена продолжить подготовку к выборам в Государственную Думу 2021 года.

Напомним, выборы депутатов в Законодательное собрание Новосибирской области пройдут 13 сентября 2020 года.