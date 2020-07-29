Киев, , 11:14 — REGNUM 29 июля 2020 года в Киеве начнётся первый раунд украино-иранских переговоров касательно сбитого в Иране самолёта компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщил телеканал «1+1».

Как сообщили журналисты, переговоры продлятся два дня. В них примут участие заместители министров иностранных дел двух стран. Основной темой переговоров будет размер компенсаций родственникам погибших.

Ранее в МИД Украины состоялась встреча послов государств, чьи граждане стали жертвам авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, ране заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о трёх возможных вариантах действия Украины в случае отказа Ирана от сотрудничества в деле расследования обстоятельств крушения украинского самолёта.

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