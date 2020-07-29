Киев, , 10:52 — REGNUM На Украине сегодня, 29 июля, эксперты обсуждают решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в страну с туристической целью.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующий указ был подписан накануне, 28 июля, с целью «развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма».

Политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что от этого решения Украина не выиграет ничего, а потеряет довольно много:

«Например, нормальные отношения с Европой, которая давно в курсе экономической специфики китайских туристов и точно не забывает об эпидемической опасности из Китая».

Эксперт задается вопросом, советовался ли Зеленский вообще с кем-то по этому поводу перед подписанием указа.

«Давал ли запрос на аналитические записки по ведомствам — экономическим, медицинским, дипломатическим, сфере безопасности? Ибо «развитие дружеских отношений» в условиях мирового экономического кризиса, пандемии и угрозы новой волны пандемии — это «ни о чём» с точки зрения и безопасности, и стратегических интересов государства… И если он рассчитывал на какие-то дополнительные поступления в бюджет от китайских туристов, то должен сначала поинтересоваться реалиями», — заявил Голобуцкий.

В завершение он отмечает, что Украина, по сути, открывает транзитные ворота в ЕС потенциальным носителям старой и новых модификаций вируса из Китая.

«Что помешает ЕС опустить противоэпидемический шлагбаум на его восточных границах — то есть отрезать Украину в качестве источника и основного пути проникновения опасности?» — резюмировал политический эксперт.