Сингапур, , 10:57 — REGNUM Решение о взыскании штрафа на сумму свыше $10 тыс. вынесено судом Сингапура в отношении племянника премьер-министра страны Ли Сянь Луна, который на своей странице в соцсети Facebook «раскритиковал сингапурские правительство и судебную систему». Об этом 29 июля сообщает газета Straits Times.

По информации журналистов издания, в своей публикации племянник главы правительства написал, что кабинет министров страны является «очень спорным» и у него «податливая судебная система».

В суде решили, что такая формулировка в публикации племянника премьер-министра Сингапура могла подорвать общественное доверие к правосудию страны. При этом аргументы обвиняемой стороны про то, что данный пост — личный, так как доступ к нему имелся только у друзей владельца данного аккаунта, не были приняты судьей во внимание.

Согласно решению суда, сына младшего брата Ли Сянь Луна обязали заплатить штраф в размере 15 тысяч сингапурских долларов (свыше 10 тысяч долларов США). В противном случае ему грозит тюремное заключение сроком на одну неделю.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что гражданину Сингапура предъявили в США обвинение в сборе для спецслужб Китая военно-политической информации о стране.