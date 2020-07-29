Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Ленинградской области начат прием заявок от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах губернатора 13 сентября не по месту регистрации, а по месту своего нахождения. Заявления жители региона могут подать с 29 июля в территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры или через сайт «Госуслуг». Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Ленинградской области.

Подать заявку о смене места голосования житель Ленобласти может с 29 июля по 8 сентября. Прием таких заявлений в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области будет осуществляться: с понедельника по пятницу — с 15:00 до 19:00 часов, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 14:00 часов. Что касается информацию об адресах и телефонах ТИК можно узнать на сайте Леноблизбиркома, в разделе «Территориальные избирательные комиссии», а МФЦ — на сайте.

«Со 2 по 8 сентября заявления о голосовании по месту нахождения можно будет подать также в любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области. Прием заявлений в участковых комиссиях будет осуществляться по такому же графику работы, как и в территориальных избирательных комиссиях», — уточнили в региональной избирательной комиссии.

При подаче заявления жителю Ленобласти необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, также рекомендуется заранее выбрать избирательный участок по месту нахождения, на котором гражданин планирует голосовать.

После подачи заявления гражданина исключают из списка избирателей по месту регистрации и включают в список по месту нахождения. Таким образом гражданин может подать заявление один раз.

«В случае выявления того, что избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым», — пояснили в пресс-службе.

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