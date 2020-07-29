Москва, , 10:34 — REGNUM Встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Владимировича Моргулова с послом Республики Индонезии в России Мохамадом Вахидом Суприяди состоялась в министерстве иностранных дел Российской Федерации 28 июля 2020 года, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Известно, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахид Суприяди в июле 2020 года завершает свою миссию в Москве.

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