Киев, 29 июля 2020, 10:35 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверен, что проект постановления Верховной рады о его отставке подали парламентарии, причастные к развалу медицины в стране. Об этом он заявил 28 июля в эфире телеканала «1+1».
По его словам, инициаторами постановления о его отставке являются представители парламентской фракции «Голос», представители которой ранее принимали участие в руководстве минздравом.
Степанов также прокомментировал свою работу на посту министра здравоохранения:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 96 депутатов Верховной рады Украины, представляющие различные фракции парламента, потребовали отставки Степанова, мотивируя это некомпетентностью министра и его неспособностью организовать борьбу с коронавирусом в стране.
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