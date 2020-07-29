Киев, , 10:35 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверен, что проект постановления Верховной рады о его отставке подали парламентарии, причастные к развалу медицины в стране. Об этом он заявил 28 июля в эфире телеканала «1+1».

"Как только мы начинаем серьёзные действия по спасению украинской медицины, сразу начинается активизация людей, которые, по моему мнению, имели прямое отношение к развалу этой медицины», — рассказал министр.

По его словам, инициаторами постановления о его отставке являются представители парламентской фракции «Голос», представители которой ранее принимали участие в руководстве минздравом.

Степанов также прокомментировал свою работу на посту министра здравоохранения:

«Я не могу сказать, что она безупречна, но достаточно много сделано за этот период. У нас есть чёткие планы пошаговые, что мы будем делать дальше», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 96 депутатов Верховной рады Украины, представляющие различные фракции парламента, потребовали отставки Степанова, мотивируя это некомпетентностью министра и его неспособностью организовать борьбу с коронавирусом в стране.

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