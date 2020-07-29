Пермь, , 10:29 — REGNUM В Пермском крае с 29 июля МФЦ начали приём заявлений от мобильных избирателей. По 8 сентября пермяки могут подать заявление о включении в список избирателей на выборах губернатора по месту фактического пребывания, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Процесс получения услуги занимает не более десяти минут. Избирателю необходимо предъявить паспорт и указать участок, где гражданину удобно голосовать.

Напомним, в 2020 году в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Они назначены на 13 сентября и будут проводиться в течение трех дней: с 11 по 13 сентября. Меры приняты в условиях пандемии, чтобы сократить большого скопления избирателей на участках для голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост главы пермского края претендуют восемь человек. О выдвижении на пост губернатора в крайизбирком заявили три самовыдвиженца: врио главы региона Дмитрий Махонин, Павел Панков и Филипп Чернышев, а также выдвиженец от партии «Патриоты России» Евгений Козлов, от ЛДПР — Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова, от партии «Российский объединенный трудовой Фронт» — Андрей Михеев, от «Справедливой России» — Александр Репин.

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