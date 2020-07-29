Цхинвал, , 10:32 — REGNUM Заявление представительства Грузии при ООН о «российской оккупации» и «нарушении прав человека» не соответствует действительности и является попыткой использовать площадку международной организации для продвижения политических интересов Тбилиси. Об этом говорится в заявлении МИД Южной Осетии, опубликованном 28 июля на сайте ведомства.

Ранее постпред Грузии Александр Майсурадзе сообщил на сессии Совета ООН, что у жителей Южной Осетии и Абхазии якобы нарушены права на обучение на грузинском языке, на собственность и на свободу передвижения.

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия ответственно заявляет, что все измышления грузинской стороны, изложенные в упомянутом письме, чистая ложь», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИД Южной Осетии обвинили грузинского постпреда в применении двойных стандартов и в спекуляциях на теме прав человека. Подобные действия, по мнению югоосетинских дипломатов, недопустимы на площадках ООН. По поводу жалоб со стороны Тбилиси на действия Москвы, в дипломатическом ведомстве указали на то, что именно вмешательство российской армии в 2008 году позволило остановить агрессию Грузии и не допустить уничтожения осетин.

Напомним, после нападения грузинской армией на Цхинвал в 2008 году Россия пресекла агрессивные действия Тбилиси и признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Чтобы защититься от подобных нападений со стороны Грузии в будущем, Сухум и Цхинвал заключили соглашение об охране своих государственных границ с Москвой. Грузинская сторона называет это «российской оккупацией».

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