Ульяновск, , 10:19 — REGNUM В Ульяновске продолжается представление документов от кандидатов в городскую думу. Из 380 выдвинутых претендентов зарегистрирован 41, сообщает региональная избирательная комиссия.

По последним данным (на 28 июля), необходимый пакет документ для регистрации предоставили 149 кандидатов. На их рассмотрение у избирательной комиссии есть десять дней, по истечении которых принимается решение о регистрации в качестве кандидата или отказе.

В настоящее время статус зарегистрированного получил 41 кандидат. Подача документов для регистрации завершается 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в городскую думу Ульяновска состоятся 13 сентября. Всего выдвинуты 380 кандидатов, из них 294 человека представляют партии. Всего в парламенте распределят 40 мест.

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