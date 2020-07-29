Бамако, 29 июля 2020, 10:34 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта назначил новых членов сокращенного правительства. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение канцелярии президента Мали.
В соответствии с заявлением, в новый кабинет войдут премьер-министр Мали Бубу Сиссе и еще шесть министров.
Заявление о назначении новых членов правительства было сделано через несколько часов после того, как участники делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвали к скорейшему созданию правительства национального единства в Мали и проведению повторного голосования на прошедших в марте спорных парламентских выборах.
Никаких заявлений по другим предложениям ЭКОВАС, таким как отставка 31 избранного в марте парламентария, а также реорганизация Конституционного суда, сделано не было.
Напомним, что оппозиционная коалиция Мали ранее отвергла предложение о создании правительства национального единства, настаивая на том, что президент Кейта должен уйти в отставку.
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