Бамако, , 10:34 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта назначил новых членов сокращенного правительства. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение канцелярии президента Мали.

В соответствии с заявлением, в новый кабинет войдут премьер-министр Мали Бубу Сиссе и еще шесть министров.

Заявление о назначении новых членов правительства было сделано через несколько часов после того, как участники делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвали к скорейшему созданию правительства национального единства в Мали и проведению повторного голосования на прошедших в марте спорных парламентских выборах.

Никаких заявлений по другим предложениям ЭКОВАС, таким как отставка 31 избранного в марте парламентария, а также реорганизация Конституционного суда, сделано не было.

Напомним, что оппозиционная коалиция Мали ранее отвергла предложение о создании правительства национального единства, настаивая на том, что президент Кейта должен уйти в отставку.

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