Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Свердловская «Областная газета» опубликовала текст «народного законопроекта» о прямых выборах главы Екатеринбурга. Информация об инициативе размещена в свежем выпуске издания.

Ранее активисты начали сбор подписей за возвращение городу и ряду других муниципалитетов Свердловской области прямых выборов мэра. Но, согласно действующему законодательству, собирать подписи можно лишь после официальной публикации.

«Спешите приобрести без преувеличения исторический выпуск», — написали организаторы инициативы в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий назвал законопроект несвоевременным. В ближайшее время в России могут изменить принципы функционирования местной власти.

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