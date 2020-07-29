Киев, , 10:15 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 29 июля, обсуждают инициативу об отмене местных выборов в прифронтовых населенных пунктах Донбасса, которые находятся под контролем Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее с таким предложением выступили главы подконтрольных Киеву частей бывшей Донецкой и Луганской областей, которые заявили, что под угрозой обстрелов результаты выборов не будут объективными.

«Не могу не аплодировать полету тупой как бревно чиновничьей мысли… Возможность обстрелов тяжелой артиллерии за 6 лет была гораздо более высокой, что не помешало провести там дважды президентские и дважды парламентские выборы», — комментирует ситуацию политолог Андрей Мишин.

Эксперт отмечает, что на самом деле причина возможной отмены выборов — в боязни создания неуправляемых Киевом структур местного самоуправления на границе с Донбассом.

«Но стоит ли нарушать законные права граждан Украины? Возможность доставить граждан в места голосования вне 5 км зоны возможных обстрелов у властей есть. Нигде в мире это не проблема. Или мы живем в уникальной и удивительной стране?», — подчеркнул Мишин.

Отметим, что представители центральной власти идею об отмене местных выборов в прифронтовых населенных пунктах пока не комментировали.

Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября нынешнего года.