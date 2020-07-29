Джакарта, , 10:13 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия и США будут расширять сотрудничество, особенно в сфере здравоохранения, сообщает Sindonews.

По словам Ретно Марсуди, Индонезия и США намерены сотрудничать, чтобы предотвратить повторение будущих пандемий.

«В дальнейшем Индонезия и США будут продолжать укреплять стратегическое партнерство. Не только для смягчения последствий COVID-19, но и для предотвращения будущих пандемий и оказания поддержки региональному и глобальному управлению здравоохранением», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия оказала влияние на глобальную геополитику, в частности, на отношения между двумя сверхдержавами США и Китаем, которые все более накаляются.

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