Москва, , 10:03 — REGNUM В Госдуме Украине предложили не ограничиваться жалобами на Россию за проведение военного парада ВМФ.

«Украина не должна ограничиваться беззубой жалобой в ООН! Пускай в ответ на военный парад ВМФ РФ в Севастополе проведет в Киеве гей-парад. Чтобы еще раз продемонстрировать, кто есть кто», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина направила жалобу Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе. МИД Украины передал 27 июля посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.