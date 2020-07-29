Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Вашингтон контактируют с представителями ряда силовых ведомств Венесуэлы, заявил спецпосланник США по этой латиноамериканской республике Эллиот Абрамс в ходе пресс-конференции.

При этом он не стал уточнять должности этих чиновников. По его словам, в Венесуэле якобы действуют несколько тысяч агентов кубинской разведки, которые создают помехи для переговоров.

Абрамс отметил, что американские власти всегда подчеркивали важную роль военных в процессах в Венесуэле. По мнению спецпредставителя, в «демократическом будущем республике понадобится современная, модернизированная армия, которая будет взаимодействовать с новым правительством».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал американские санкции против Каракаса проявлением двойных стандартов.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла назвала американские санкции примером двойных стандартов