Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Китай может воспользоваться приложением TikTok для влияния на ход президентских выборов в США. Так считает группа сенаторов-республиканцев, направившая соответствующее обращение профильным ведомствам, сообщает 29 июля агентство Reuters.

Сенаторы, в том числе Марко Рубио, Том Коттон, Тед Круз и Кевин Крамер, 28 июля направили письмо руководству ФБР, министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США. В нём говорится, что в китайском приложении, вероятно, действует цензура, кроме того, китайские власти пытались его использовать для управления политическими дискуссиями.

Коммунистическая партия Китая, предупреждают авторы письма, может с помощью TikTok, искажения и манипуляций с дискуссиями посеять среди жителей США раздор и добиться предпочтительных для себя результатов политического процесса.

Сенаторы спросили, возможен ли ввод санкций против компании Byte Dance, разработавшей приложение, если влияние через TikTok подтвердится.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборный штаб президента США Дональда Трампа ранее обвинил приложение TikTok в шпионаже. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь опроверг эту информацию.

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