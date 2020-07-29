Сеул, , 09:34 — REGNUM 31 июля в Южную Корею из Ирака прибудут 70 южнокорейских рабочих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам (CDSCHQ).

По их словам, чартерный рейс прибудет в международный аэропорт Инчхон 31 июля в 9:30 по местному времени.

Напомним, что 24 июля два военно-транспортных самолёта доставили на родину 297 южнокорейских рабочих. Позднее, у 77 из них был выявлен коронавирус.

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В настоящее время в Ираке выявлено более 115 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4,5 тыс. человек.