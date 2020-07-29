Пекин, , 09:24 — REGNUM В общей сложности 205 китайских миротворцев покинули столицу провинции Юньнань город Куньмин на юго-западе Китая и отправились в Ливан со специальной миротворческой миссией ООН, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Группа является первой партией 19-й группировки китайских миротворцев, которые направляются в Ливан. Вторая группа из 205 человек покинет ближневосточную страну 18 августа.

В общей сложности контингент из 410 миротворцев состоит из многофункционального саперного подразделения, строительного подразделения и медицинского подразделения. По прибытии в Ливан они 14 дней пробудут на карантине. Перед отправкой все бойцы сдали анализы на коронавирус.