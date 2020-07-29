Сана, , 09:22 — REGNUM Отказ от самоуправления в семи южных провинциях Йемена после соглашения с центральным правительством объявил сепаратистский Переходный совет Южного Йемена. Об этом написал на своей странице в Twitter официальный представитель сепаратистов Низар Хейсам.

В его сообщении также отмечается, что совет решил объединиться с центральными властями для борьбы с хуситским движением «Ансар Алла».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади назначил нового губернатора города Аден и нового руководителя городских сил безопасности после сделки о перемирии с Переходным советом Южного Йемена, которую предложили в Саудовской Аравии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене назначили нового губернатора города Аден — Al Jazeera