Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Всего несколько недель остаётся до обнародования последней части доклада о вероятном иностранном вмешательстве в американские выборы 2016 года, подготовленного спецкомитетом по разведке Сената Конгресса США. Об этом пишет газета The Hill.

По данным издания, документ уже проверен аппаратом директора Национальной разведки. В докладе искали возможные секретные сведения, после чего вернули законодателям. Теперь ожидается оценка замечаний разведсообщества, после чего заключительная, пятая часть доклада может быть опубликована.

Первый фрагмент опубликовали годом ранее, затем были обнародованы еще три части. В заключительном фрагменте содержатся выводы сенаторов, связанные с вопросами контрразведки.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы США предполагают, что на выборы президента в 2016 году повлияла Россия. Предполагаемые попытки РФ повлиять на итоги выборов расследовал бывший глава ФБР Роберт Мюллер, однако после двух лет работы он признал, что разбирательство не выявило сговора действующего президента Дональда Трампа с Москвой. И Трамп, и представители России категорически отвергают эти предположения.