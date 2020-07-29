Киев, , 09:18 — REGNUM Очередное перемирие в Донбассе, вступившее в силу с 27 июля, является частью украинского плана по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 июля в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы дали попытку нашему противнику ещё раз, мирным способом, мирным путём уйти из нашей страны», — рассказал Данилов.

Он отметил, что в данный момент реализуется первый из пяти возможных сценариев, разработанных украинской стороной.

Глава СНБО также сообщил, что указанный «план» президент Украины Владимир Зеленский ранее представлял в Париже на саммите «нормандской четвёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления перемирия в Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали за сутки 111 случаев нарушения режима прекращения огня.

Читайте также: ОБСЕ насчитала 111 нарушений перемирия в Донбассе за сутки

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году вскоре после государственного переворота в Киеве. Новые украинские власти ведут войну, заявляя, что на самом деле отражают некую «российскую агрессию». Куда должны «уходить» граждане Украины, противостоящие ВСУ, в Киеве не уточняют.