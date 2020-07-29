Париж, , 08:55 — REGNUM Франция призвала египетские власти «продолжать» освобождать заключенных во время пандемии и вновь потребовала улучшить условия содержания активиста Рами Шаата, сообщает Le Figaro.

Выступая перед французскими парламентариями, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «жизнеспособность египетского гражданского общества является лучшим оплотом борьбы с терроризмом и радикализацией».

«В этом контексте мы особенно настаиваем на вопросе об арестах правозащитников, на вопросе о праве на справедливое судебное разбирательство для всех и особенно на условиях содержания в египетских тюрьмах», — продолжил глава МИД Франции.

«Египетские власти уже начали освобождать ряд задержанных, сегодня мы публично призываем их продолжить и расширить этот процесс», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Согласно полученной информации, в Египте содержатся около 106 000 заключенных, среди них 60 000 политических заключенных, исламистских или либеральных противников.

В правозащитной организации HRW заявили, что в переполненных египетских тюрьмах участились случаи заражения SARS-CoV-2. По меньшей мере выявлено 14 случаев смерти. Власти Египта освободили около 13 000 заключенных с февраля 2020 года, но для HRW этого «недостаточно» для решения проблемы переполненности тюрем.

Напомним, политический активист Рами Шаат, 48 лет, был задержан в Египте в июле 2019 года и обвинен в разжигании «беспорядков против государства». Его жена, француженка Селин Лебран, депортирована в Париж. По её словам, её муж содержится в камере площадью 25 квадратных метров с 18 другими мужчинами.

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