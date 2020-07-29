Вашингтон, , 08:47 — REGNUM В США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и союзникам по НАТО, чтобы снизить их зависимость от российского газа. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что соответствующий законопроект подготовили конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли. В пояснении к проекту говорится, что повышение экспорта американского газа будет способствовать энергетической безопасности партнеров Соединенных Штатов.

Кроме того, авторы законопроекта считают, что Вашингтону необходимо снизить экономическое и политическое «влияние» Москвы, поскольку Россия якобы использует топливные ресурсы в качестве геополитического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год.

В соответствии с документом администрация главы США Дональда Трампа должна ужесточить санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Их введение было оговорено в военном бюджете на текущий финансовый год, подписанном Трампом в декабре 2019 года.

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