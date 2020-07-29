Киев, , 08:47 — REGNUM Украина обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением в Севастополе парада в честь Дня Военно-морского флота. Соответствующее письмо за подписью представителя Украины в ООН Сергея Кислицы было опубликовано 28 июля информационным агентством «Укринформ».

"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во «временно оккупированном» городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение РФ норм международного права», — сказано в документе.

Авторы письма считают парад сознательной эскалацией напряжения в российско-украинских отношениях, а также реальной угрозой региональной безопасности.

«Украина требует от РФ немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины…» — сказано в тексте обращения.

Журналисты также отметили, что данное письмо будет распространено как официальный документ Генассамблеи и Совбеза ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина направила России ноту протеста в связи с парадом. Секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев назвал это «ритуальными танцами» украинских чиновников.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство населения полуострова одобрило данную идею. Украинские власти игнорируют результаты волеизъявления жителей Крыма, а также факт того, что поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве.