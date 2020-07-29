Сана, , 08:44 — REGNUM Один из лидеров сепаратистов в Переходном совете Южного Йемена Ахмед Хамид Лемлис назначен губернатором города Аден, 29 июля передает телеканал Al Jazeera.

Решение об этом принял йеменский президент Абд Раббу Мансур Хади после достижения сделки между властями страны и сепаратистами юга.

Также глава государства объявил имя нового руководителя сил безопасности Адена. Им стал Мухаммед аль-Хамиди, назначение которого также было согласовано с Переходным советом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля власти Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились создать общее правительство страны и отвести войска на прежние места дислокации.

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