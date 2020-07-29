Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM Возвращать Екатеринбургу право выбирать мэра народным голосованием — неудачная затея в данный момент времени, заявил бывший глава Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.

По словам Чернецкого, сама по себе инициатива показывает, что в городе и Свердловской области сформировалось «зрелое» гражданское общество. Однако в скором времени в России ожидаются нововведения в принципах формирования местной власти, напомнил сенатор.

«Через несколько месяцев могут быть такие серьезные изменения в законе, что любой результат может быть перечеркнут», — передаёт слова Чернецкого портал «Е1».

Из-за этого сейчас обсуждать идею возврата прямых выборов несвоевременно, уверен член СФ.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты собирают подписи для возвращения жителям Екатеринбурга права выбирать градоначальника.

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