Екатеринбург, 29 июля 2020, 08:56 — REGNUM Возвращать Екатеринбургу право выбирать мэра народным голосованием — неудачная затея в данный момент времени, заявил бывший глава Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.
По словам Чернецкого, сама по себе инициатива показывает, что в городе и Свердловской области сформировалось «зрелое» гражданское общество. Однако в скором времени в России ожидаются нововведения в принципах формирования местной власти, напомнил сенатор.
«Через несколько месяцев могут быть такие серьезные изменения в законе, что любой результат может быть перечеркнут», — передаёт слова Чернецкого портал «Е1».
Из-за этого сейчас обсуждать идею возврата прямых выборов несвоевременно, уверен член СФ.
Как сообщало ИА REGNUM, активисты собирают подписи для возвращения жителям Екатеринбурга права выбирать градоначальника.
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