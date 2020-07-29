Киев, 29 июля 2020, 08:35 — REGNUM Украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) временно возглавил министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников. Об этом он заявил 28 июля во время онлайн-дискуссии «Минский процесс: умеренный успех или политический тупик».
Резников отметил, что нового главу украинской делегации в ТКГ назначит президент Украины Владимир Зеленский:
Он добавил, что новым главой украинской делегации на переговорах по Донбассу может стать известный в обществе человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил своё участие в работе Трёхсторонней контактной группы, участники которой ведут переговоры о прекращении гражданской войны в Донбассе.
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