Париж, , 08:17 — REGNUM Депутаты Национальной ассамблеи Франции почтили минутой молчания французского солдата, погибшего в Мали 23 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

«Тохохасина Разафинцалама погиб при выполнении своей миссии на службе Франции», — подчеркнул председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран.

«Я с глубоким уважением приветствую его (Тохохасина Разафинцалама) мужество, решимость и выражаю от имени национального представительства мои самые искренние соболезнования семье и родственникам, а также его братьям по оружию», — добавил Решар Ферран, прежде чем пригласить парламентариев, членов правительства и сотрудников Национальной ассамблеи почтить погибшего солдата минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что солдат в Мали был убит, когда его машина столкнулась с машиной, заряженной взрывчаткой.

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